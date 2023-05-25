緬甸華僑李國輝，6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，一審到更二審4次判死，台灣高等法院更三審認為，9名死者是被他「間接故意」殺死，不符人權公約的情節最嚴重之罪，改判無期徒刑，褫奪公權終身，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

55歲李男2017年11月22日晚上8點多，因認為遭到陳姓友人透過臉書群組「藍牙播放聲音」等方式取笑、挑釁，心生怨恨，將先前購買的寶特瓶裝汽油，潑灑在居住的公寓3樓往4樓樓梯平台雜物處後，用打火機點燃。

大火延燒後，李逃至附近巷內，為躲避追查還隨手拿取路旁衣服變裝，現場因大火導致胡姓男子等9人吸入過多濃煙，一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷而死亡。

高院更三審審理後認為，依公民與政治權利公約規定意旨，在充分保障人人生存權的基本規定下，對「情節最重大之罪」才可判處死刑，且應限縮在直接故意殺人。

李男偵審時自承對陳姓友人有怨憤、想燒死，對於其他死亡的9名被害人，依證據顯示，還不足以認定他對這9人有殺人的直接故意，只能認定是間接殺人故意，不符兩公約判處死刑的「情節最重大之罪」的要件，撤銷一審死刑判決改判無期徒刑，檢提上訴遭駁回，全案定讞。