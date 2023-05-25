潛艦國造首艘原型艦預計今年9月下水，傳潛艦國造總召集人、國安會諮委黃曙光與國防部長邱國正兩人對9月原型艦下水有所共識。邱國正今受訪時強調，他和黃曙光都樂見潛艦國造盡早完成，但國防部絕對沒有考量在蔡英文總統卸任前盡快完成，一切都以建軍備戰為目標。

邱國正表示，他和國防部各級同仁相處都沒有問題，國軍這個大家庭不會有任何不愉快，都有很好的溝通，當初說9月下水，也是經過評估的結果。他強調，國防部的立場很簡單，只要經過安全測試，就樂見潛艦國造能盡早完成，他特別強調的就是一定要安全，這一點他和黃曙光都有共同看法，不會有看法不一致的問題。

媒體追問，傳國造潛艦是力拚在蔡總統卸任前趕快完成？邱國正回應，他並沒有講到這個，國軍的建軍備戰有一定程序，時程提前固然好，但若考量要趕在蔡英文卸任前完成，好像變成她的功績，國防部不會有這樣的考量。他重申，一切以建軍備戰為目標，還是強調一定要安全，「軍備是用在我們自己身上的，不是用給別人大家看好看而已，我絕對不會這樣來做」。