工業電腦龍頭研華（2395）25日召開股東會，通過配股1元、配息10元，共配發11元股利，並完成董事改選，啟動接班梯隊傳承，董事長暨創辦人劉克振兩兒子劉蔚志、劉蔚廷皆進入董事會。在營運部分，受目前接單狀況不如預期，對第三季業績較為保守看待，將聚焦能源轉型、智慧升級、長照醫療等趨勢帶動龐大商機。

研華綜合經營管理總經理陳清熙指出，研華2022年合併稅後淨利107.57億元，年增30％，每股稅後盈餘（EPS）13.85元，營收、獲利、股利三創歷史新高。展望後市，由於目前接單狀況略遜原先預期，將影響第三季營收表現，但預料影響是短期現象，公司以聚焦高成長性的工業物聯網應用策略因應，中長期趨勢仍持續看好。

此外，研華股東會通過員工認股權憑證案，研華董事長劉克振指出，此次員工認股約申請8,000張，約占總股數1％，以200元成本發放，預計將有400多位員工可以拿到員工認股權憑證。

劉克振強調，雖然採取員工認股會稀釋EPS一部分費用化，但實際上對於員工的激勵效果很大，可以共同參與公司經營成果機會，同時，若營運維持正向發展，預計每三年會發放10％股東股利及1％員工認股。

研華已正式啟動下階段轉型，經營傳承方面以「專業經理人體制」為基調；內部則進行HCM（Human Capital Management人力資本管理）系統導入，強化全球引才、育才及留才機制，並搭配員工認股權憑證計畫，提升企業核心競爭力，打造永續正向的經營循環，穩健成長。

劉克振表示，研華成立迄今已邁入40周年，營收規模突破23億美金、市值近百億美金，公司秉持永續經營的精神，朝百年長青企業努力。

研華25日股東會完成董事改選，第15屆董事會總席次由原本的七席增加為九席（含獨立董事三席），新任董事包含前資誠會計事務所所長張明輝、台大名譽教授李吉仁及創辦人家族二代劉蔚廷。研華董事會嶄新隊形同步強化策略發展與公司治理，為下階段企業傳承及轉型奠基。當選名單中董事共六席，包含劉克振、研華文教基金會代表人何春盛、科辰投資（股）公司代表人劉蔚志、研本投資（股）公司代表人劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨立董事共計三席，由劉文正、林嬋娟及張明輝出任。