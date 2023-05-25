鉅陞前身為上櫃營建股志嘉，2021年由鉅陞建築團隊入主並更名；近年仍無新案可供交屋挹注，2022年營收1.62億元，稅後純損8,784萬元，每股稅後純損0.71 元；股東會決議，擬不配發股利，並且決議通過辦理減資。

鉅陞表示，依公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告，24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為5.52億元，以彌補虧損，依目前實收資本額12.40億元計算，減資比率為44.509553％；減資後實收資本額為6.88億元。

鉅陞董事長褚學忠在致股東報告書中指出，今年度鉅陞線上個案「台灣隱賦」，及預推的市政黎明路案，訂定銷售目標穩定銷售；另外「嘉義亮點旅店」，則設定1億元營收目標，以持續創造收益。

褚學忠表示，當前房市尚未擺脫央行升息陰霾，及平均地權條例修法所造成觀望的氛圍，因而表現依舊未如預期；至於未來半年不動產業景氣，依舊需要時間整理經濟、政策、供需等各方面壓力，在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給、總統大選等四大變數影響下，未來半年國內房市交易結構恐呈現量縮、價緩的格局，對於房市展望仍須審慎評估穩健經營以創造穩健之收益。

今年第一季鉅陞小虧，稅後純損194萬元，每股稅後純損0.16元。

今（25）日鉅陞股價暫收12.05元，維持平盤格局。