大自然正成長系列行動包含提升全球32萬8,000名員工的技能、評估PwC供應鏈對大自然的影響，以及將大自然正成長策略作為氣候和永續發展行動重要的一環，提供客戶相關服務。

PwC分析，若企業不改變現行營運模式，對大自然環境造成的破壞將對全球經濟和整體社會構成重大風險。全球55％的GDP（約58兆美元）中度或高度依賴大自然，金額甚至較2020年的44兆美元更高。

PwC分析的163個經濟產業中，每個產業都有部分價值鏈高度依賴大自然。大自然生態系和生物多樣性的健全對經濟也有更深層的影響，全球19家主要證券交易所中，超過一半的上市公司市值（50.6％）正暴露於重大自然風險。 資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，大自然生態系的健全是地球面臨最迫切的挑戰之一。不斷變化的人口結構、工業活動及瞬息萬變的全球氣候，都可能侵蝕經濟、生計、健康和生活品質，為企業和整體社會帶來風險。

企業、組織想減輕對大自然的影響、管理風險並成就永續，需要改變商業模式，不僅是為了商業營運，也是為了地球和整個社會。PwC新成立的全球大自然正成長中心將整合並擴大全球在生物多樣性、水資源、再生農業和林業等領域的關鍵服務量能，在未來一年將大自然專家團隊的規模擴大一倍，從500人增加至1,000人。

為推動大自然正成長架構、標準和方法，PwC將繼續與相關組織及計畫合作。PwC目前透過各種方式支持科學基礎目標網絡，包含透過由資深員工，驗證新制定的企業大自然目標，與大自然相關財務揭露工作小組合作，優化大自然相關數據的可取得性，以及與世界永續發展商業委員會合作，進行各產業的TNFD試行導入。

此外，PwC也與世界經濟論壇合作制定有關企業如何實施全球生物多樣性架構的指南，並與WBCSD合作發展生態系估值、大自然氣候解決方案和大自然為本解決方案的洞察。