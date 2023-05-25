天氣逐漸變熱，近日高溫時不時突破30度，信義居家觀察發現，今年因高溫來的早，不少民眾提早檢視家中冷氣狀況，預約冷氣清理服務的消費者較去年增加1成。信義居家提醒，冷氣經過長時間未使用可能會因髒污、灰塵堆積影響運轉效率，不只耗電，更會使得吹到的風不涼、甚至吹出充滿細菌的霉氣，建議在開啟前先進行清理，可讓家中有個清涼又省電的炎夏。

在正式開啟冷氣前，信義居家建議採取幾項清潔步驟，包括拔除電源、擦拭室內外機外殼、開啟室內機拆卸並清洗濾網，並且擦拭機體周遭髒汙；濾網晾乾後裝回室內機時，開啟送風讓機體內部保持乾燥。若清理後冷氣依舊出現異常，盡快在正式入夏前預約專家檢修，以免苦等不到師傅上門。

清理頻率可依冷氣使用狀況來安排；像是24小時運轉或是住家周圍空氣品質不佳(車流量高、工程施工等)，可考慮2週清潔一次；若是使用頻率較低，則可考慮2-3個月清潔一次。

除了簡易清潔，信義居家也建議一年至少為冷氣進行深度清理，因需拆卸零件，且耗時費力，若想徹底清潔但對於冷氣構造與特性不熟的消費者，可找尋專業的家電清潔技師協助，透過專業清潔機具與藥水為冷氣大掃除，也可避免機體內髒汙隨著冷氣風口送出，清潔同時達到保養、提升冷氣效能。

坊間家電清理業者眾多，信義居家提醒，消費者除了比價之外，應選擇信譽良好、價格透明的廠商以保障自身權益，若對廠商不熟悉，建議可透過擁有廠商嚴選制度、有保障的服務平台，才能享有安全又安心的服務。