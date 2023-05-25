脂肪肝對健康危害甚大，一般人熟悉高油、高糖、高熱量飲食會導致脂肪肝，但醫師提醒，脂肪肝還有3大隱藏版原因，例如快速減重、營養不良。其中，極低熱量減重法會使人體分解脂肪與蛋白質做為熱量來源，過程中會產生大量氧化壓力，導致脂肪肝形成。而脂肪肝引發的脂肪肝炎是肝癌三部曲之一，因此民眾減重速度不可過快，否則反易導致脂肪肝、嚴重傷身。

胃腸肝膽科醫師張振榕在《醫師好辣》表示，越來越多人知道脂肪肝的嚴重性，一般認知，脂肪肝原因為高油、高糖、高熱量飲食，但其實還有3大原因，包括快速減重、蛋白質不足、營養不良。

他說明，許多人為了快速減重，會採取斷食這類極低熱量的減重法，但極低熱量會改變人體的營養代謝，讓身體分解脂肪與蛋白質做為熱量來源。脂肪分解後會變成游離脂肪酸、流至肝臟，以利肝臟轉換為熱量。在此過程中，非常多的自由基與氧化壓力會產生，因而導致脂肪肝的產生。

他接著表示，許多文獻報告指出，若體質較差者，在上述脂肪、蛋白質轉成熱量過程中，其肝臟會承受較大氧化壓力，增加脂肪肝風險。「所以，民眾每周減重幅度應為0.5~1公斤，亦即每月減重2~4公斤，若1個月急瘦10多公斤，會不利健康。」

張振榕並表示，台灣3分之1的瘦子有脂肪肝，被推斷為與營養不良、蛋白質不足有關，因為營養與蛋白質缺乏會加大腸子的通透性，腸內的壞菌會分泌毒素，導致肝臟發炎，而增加脂肪肝的風險。