國家通訊傳播委員會（NCC）爭議不斷！國民黨台北市議員徐巧芯25日在臉書上PO文揭露，NCC根本就是詐騙集團幫凶，只要透過一組報單號碼，就可以在網站上取得其他民眾的身分證字號、戶籍與居住地址、手機號碼等個資，質疑NCC洩漏個資多年，數位發展部卻完全不管，「這樣的政府還好意思跟我們人民要納稅錢去打詐？」

徐巧芯表示，前一天晚上他在個人的直播中踢爆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資。徐巧芯說，由於目前台灣購買國外3C產品只要有WIFI、藍芽等，要去NCC上傳文件報關，並且要填寫一張申請書，裡面包含姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、EMAIL、印章等相當齊全的個資。

「但只要拿到一組報單號碼，把最後兩碼替換掉，就可以無限看到其他人的報單資料！」徐巧芯進一步說道，出現他人的申請文件後，只要下載，就可以看到所有曾經申請報關者的個人資料，相當離譜。

徐巧芯直言，這代表NCC已經洩漏個資多年，而數位發展部完全不管，就放任人民的資料在網上任詐騙集團下載？「這樣的政府還好意思跟我們人民要納稅錢去打詐？陳耀祥、唐鳳應該出來說說了吧！」