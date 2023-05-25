好市多賣場有許多必買神物，其中一款就是科克蘭三層衛生紙，一名網友分享，周五（26日）之前這款衛生紙都特價，每串只要359元，吸引不少民眾搶購，許多人大讚，這根本是5月報稅季的小確幸。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多的科克蘭三層衛生紙特價，原本一串要389元，現在只要359元，足足省了30元，現場一堆人一拿就是好幾串，算下來CP值很高，不過，大家要注意優惠時間到周五（26日）為止。

好市多1神物特價，引起討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，「昨天去剛好遇到打折直接買兩串回家」、「五月報稅季這真的是小確幸耶」、「看了以後突然有股衝動想衝去買」。不過，也有網友開玩笑說，去逛好市多很危險，為了省30元衝去賣場，最後可能多花3000元出來。

另有網友說，好市多的科克蘭三層衛生紙以前真的是大家必買的神物，但是後來品質似乎逐漸下降，買過好幾次，用了之後都會掉屑屑。