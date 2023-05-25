周三稍早公布的數據顯示，四月消費者物價指數(CPI)為年增8.7%，遠低於三月的10.1%，但是略高於經濟學家的預期。

但英國仍然是G7集團中通膨最高的國家。貝利在《華爾街日報》的一場活動中表示，對四月通膨的下降表示「歡迎」，但英國央行也不得把重點放在食品價格和核心通膨上，食品價格在過去12個月上漲了19.0%，核心通膨在四月為年增6.8%，高於三月的6.2%。

行長表示，儘管通膨預期開始下降，企業也發出訊號，表示他們有意減緩物價上漲。貝利說，現在風險是，通膨從現在開始僅是緩慢下降。

在去年能源價格飆升之後，食品公司已簽訂了成本高於一般水準的合約，此意指著，原物料價格下跌可能需要很長時間，才能影響和傳導到消費者。

貝利說：「我們的問題是，這種過程是多麼的黏著和頑固，而且要記得，英國的勞動力市場已經非常吃緊」。

而投資人似乎已經對英國央行的下一步行動提前做出決定，認為下個月將再次加息25基點(1碼)，為100%確定的事；並認為英國利率到11月會來到5.5%的機率為50~55%，高於此前的4.5%。

美國銀行(BoA)和野村證券表示，它們現在預計，英國央行將在9月之前將主要利率再上調3次，來到5.25%。而瑞士信貸和花旗認為將再上調2次，至5%。