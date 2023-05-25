根據財政部統計，公股金融機構美國曝險1.49兆元，但是投資美國公債餘額3476億元，6月到期只有81億元。

財政部長莊翠雲今日到立法院財委會備詢，美國調整債務上限協商仍卡關，立委關心公股金融機構可能發生的風險。

根據財政部國庫署統計，公股銀行美國曝險1.49兆元，不過持有美國公債餘額3476億元，到2月評價損失大約200多億元，而6月到期有81億元。

莊翠雲表示，因為美國債限還在協商當中，根據過往的經驗，美債的問題最後會解決。