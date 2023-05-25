輝達公布2024財年第一季財報，業績表現優於市場預期，刺激盤後股價一度大漲近3成，引起市場關注。事實上，今年以來，輝達股價勁揚超過100%，創辦人「台灣囝仔」黃仁勳的身價也跟著水漲船高，達到276億美元（約新台幣8418億）名列全球億萬富翁排名第47名。

受惠於全球對人工智慧AI產業進行鉅額投資，輝達一掃低迷市況，每股盈餘（EPS）繳出優於市場預期0.92美元的1.09美元數據，且財測同樣讓市場超驚喜，本季營收有望達到110億美元，遠超預測的71.5億美元。

今年輝達股價翻倍上漲，公司市值有望登兆元高峰，若以周三盤後最高的395美元估算，輝達市值有望上看9768億美元，穩居全球第五大企業。最近一年，黃仁勳的身價也上漲138億美元至276億美元，位居全球第47名。

黃仁勳出生於台南，9歲時移民美國，於1990年取得史丹佛大學電子工程學碩士學位，並在1993年創立輝達，近年靠著獨到的眼光與技術領先，加上聯手台積電，殺出一條血路。