許多人會吃糙米飯來代替白飯，認為其熱量低、營養價值又比較高。營養師劉雅惠近來就針對白米、糙米、胚芽米的營養成分進行比較，她表示，糙米的營養價值最完整，有更豐富的維生素B1、膳食纖維及礦物質；不過要注意的是，它與白米熱量相差不大，多吃反而可能熱量超標，且磷含量也較高，腎臟病患食用要注意。

營養師劉雅惠在個人臉書專頁發文，表示稻米經過脫殼會成為糙米，因保留糠層及胚芽，營養價值最為完整；接著脫去部分糠層，形成胚芽米；最後去除所有糠層及胚芽，成為常見的白米，在經過一系列精緻化的過程，保留下來的營養價值也相對少。

劉雅惠指出，每百公克的白米熱量略低於胚芽米、糙米，其升糖指數高，精緻程度最高，適合牙口不佳者；胚芽米熱量高於白米及糙米，營養則介於2者之間。

至於糙米，劉雅惠說其有更豐富的維生素B1、膳食纖維及礦物質，但如果因此多吃就錯了；她解釋，其實白米跟糙米的熱量相差不大，多吃反而可能熱量超標，造成血糖更高。另外她也提醒，糙米的磷含量較高，每百克達261mg，腎臟病患者攝取時得注意。

此外，農糧署建議，民眾在吃飯時，可以從個人需求著手，來挑選自己要吃哪種米，若以營養為主，可選擇糙米或胚芽米；如果講究口感，則可選擇白米；想同時保留好口感與營養價值，可以搭配白米與糙米、胚芽米，以3：1的比例混合烹煮。