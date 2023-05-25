台灣近期鋒面過境帶來豐沛降雨，不少中職賽事因雨裁定或延賽，昨（24日）中信兄弟坐鎮主場台中洲際迎戰味全龍的例行賽，也因下雨導致場地狀況不佳擇期舉行，但味全龍老將「大師兄」林智勝可沒閒著，他脫掉球衣裸上半身，搞笑在雨天當中洗澡。

兩隊23日才迎接史上第12場「跨日大戰」，打到隔天凌晨1點03分才結束比賽，成為中職史上最晚結束比賽的時間。中信兄弟該場靠著7、8局打下5分，守護神呂彥青9上完美守成，才終於結束這場惡戰，拿下近期5連不敗的成績。

昨中信對決味全之戰，因雨勢沒有停歇的跡象，聯盟賽前宣布延賽，預計擔任味全龍先發一壘手林智勝，重回洲際球場的他被發現在球場上演沐浴秀，且整頭都是泡泡，中信兄弟外野手詹子賢位在海景第一排，並在IG限時動態上虧林智勝，「世界級的狠人，我哥真的沒有一天是正經的」

41歲的林智勝仍維持一定成績，出賽27場繳出2成8打擊率、2轟及12分打點，4月16日林智勝從樂天桃猿終結者豪勁（Bradin Hagens）敲出代打三分炮，也是職業生涯第300轟，本季目前2轟都是從洋投手中打出，另1轟則是中信德保拉（Jose De Paula）貢獻。