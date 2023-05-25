環保署將於25日下午舉辦第四天然氣接收站的環境影響評估會議，基隆市長謝國樑表示，因為正值議會施政總質詢期間，他請副市長邱佩琳代表出席，並錄製影片表達立場。他強調，他會秉持當年擋下深澳電廠洩煤碼頭的初心，表達保護基隆環境的努力。

基隆市議會25日進行施政總質詢，基隆市議員藍敏煌及韓世昱都提出四接相關議題，希望謝國樑能夠秉持當年擔任立法委員時，傾力擋下深澳電廠洩煤碼頭的初心，保護基隆市的環境。

謝國樑表示，他原本下午要出席四接環評會議，但因為議會總質詢，只好委請副市長邱佩琳出席，他也錄製了一段影片表達立場。謝國樑強調，他認為台電提出的四接東移方案對基隆有兩點重要影響，基隆市政府認為有重大疑慮。

謝國樑認為，四接東移方案第一個問題是，未來的LNG天然氣船的作業，會影響到基隆港務的發展，也就等於影響了基隆市最倚賴的港務命脈，也會衝擊基隆市的經濟發展。

其次，基隆市是歷史上台灣發生軍事衝突時的前線；謝國樑認為，目前國際情勢及兩岸關係都相當緊張，一旦發生軍事衝突，基隆港成為軍事目標，天然氣儲存槽遭到攻擊，將造成基隆市重大影響，甚至摧毁整個基隆市中心。

謝國樑也提到先前基隆護海公投，他說，公投團體去年提出了地方性公投連署，市府也希望用協助的方式讓民意展現。但無奈這個公投被中央「沒收」，市府表達遺憾，市府將會請民政處與公投團體溝通，看是不能透過其他方式來表達。

謝國樑強調，他和議員都一樣是民眾選出來的，也希望能和議會一起支持，堅定地表達民眾的心聲和意願，不被遊說團體，甚至是「資源」影響，共同為保護基隆的海岸及環境盡最大的努力。