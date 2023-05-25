針對美國是否會將台灣納入「核保護傘」，外交部長吳釗燮22日證實，我們與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。國防部長邱國正今被問到相關問題時，表示「我不知道」，強調沒有任何訊息。

今立法院外交及國防委員會邀請邱國正針對「國防產業發展條例」進行專案報告，並備詢，邱於進會議室前接受媒體聯訪。

針對美國將台納入核保護傘的議題，邱國正說，這個他不知道，因為這個案子到目前為止，他並沒有在這一方面有任何的訊息。

至於前國安局長陳明通曾說大陸今年會以戰逼談，外交部長吳釗燮也曾說中共正在做攻擊的準備，邱國正強調，他在接這任部長前，相信前任部長也一樣，每天都有這種感覺，所以他曾表明，不會因為學者、專家講的論點而受到影響，建軍備戰沒有一天可以停，「我們的壓力，我們自己要承擔」。

邱國正說，光緊張沒有用，有的同仁講說，部長好像震怒就有用，但要是震怒可以解決問題，他每天震怒一次就好了，所以不會有這種問題，雖然每一天都很緊張，但國軍要有作為，現在所做的，就是在應對當前緊張狀況下，可以做最完善的準備，都有持續在做，不會停頓。

媒體詢問，中共海上民兵是否會侵擾到我們東沙、南沙？海軍有沒有相應地去幫助這些海巡？邱國正說，南沙問題很嚴重，因為有21個島礁，不管中共也好，越南、菲律賓或是馬來西亞，都各有各的島礁，所以其中大陸擁有的很多，自然會有一些紛擾。

邱國正說，我們在那邊就是一個太平島，這很清楚，我國針對太平島除平時運補，也有請海巡人員共同守護，目前都滿順利。至於各國之間紛爭的問題，我國就繼續專注維護太平島，這是我們應該要做的。