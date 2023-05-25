2024大選即將到來，各陣營積極布局區域立委選戰，知名藝人「雞排妹」鄭家純傳出被綠營徵詢參選北市中正萬華區立委。對此，民進黨籍立委許智傑認為，有機會獲勝的選區應優先考量在地深耕的黨員，若鄭家純代表綠營參選中正萬華將變成藝人大戰，相當有看頭。

對於艱困選區，民進黨23日徵召黨外奇兵來挑戰，而「雞排妹」鄭家純也證實有被徵詢，據傳將參選北市中正萬華區立委。此消息一出，引發熱烈討論，民進黨內也傳出兩派聲音，有人認為雞排妹是很好的人選；另一派則認為鄭家純爭議大，恐怕會出包。

許智傑表示，他尊重選對會的規畫，不過，有機會獲勝的選區應該優先考量在地深耕的黨員，若雞排妹可以代表綠營參選，未來中正萬華將變成雞排妹、于美人、應曉薇3個女人的戰爭，加上現任立委FREDDY林昶佐也是藝人出身，中正萬華選區可能變成藝人大戰，屆時將會有相當高的討論度。