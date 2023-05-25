知名藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）證實被民進黨徵詢參選北市中正萬華區立委，原本民進黨內呼聲最高的吳沛憶可能被擠掉。對此，精神科名醫沈政男認為，民進黨找雞排妹恐另有「徵召年輕人喜歡的網紅」這層意思，而此舉看似討好年輕人，其實是種輕蔑，年輕人不見得領情。

針對雞排妹可能被民進黨徵召參選台北市中正萬華區立委，對此，早已表達參選意願的台北市議員吳沛憶坦言感到驚訝，但對自己非常有信心，強調她是民進黨在中正萬華區最強人選。沈政男昨(24)日也在臉書直呼「實在是一件奇怪的事」，並認為找雞排妹恐另有「徵召年輕人喜歡的網紅」這層意思，此舉對年輕人是一種諂媚，但這樣的作法不見得年輕人會領情。

沈政男進一步解釋，網紅受歡迎的原因包括對風向敏感、用詞直白辛辣、彰顯個人特色等，但當其成了政黨的候選人，必須遵從黨意，這些特質還能保有嗎？沈政男直言，討好年輕人看似看重他們，其實是種輕蔑，好像年輕人只會湊熱鬧、跟風向。

對於民進黨宣布徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜參選新北市立委，並與以無黨籍參選新北市第九選區的政治評論員李正皓合作，沈政男直言，這三人顯然都不會當選，只能幫忙衝高政黨票並幫忙賴清德拉攏年輕人。

「民進黨靠己力已能在立院過半，還不夠大嗎？」沈政男直言，政黨政治精神應該是在艱困選區訂下長期耕耘計畫，栽培認同政黨理念的年輕人，而不是到網路上亂拉人，只要可能勝選就拉來送做堆，雞兔同籠也無所謂。沈政男強調，上述安排的奇怪度，遠不及吳沛憶被雞排妹取代，呼籲民進黨要想清楚。