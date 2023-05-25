大陸國台辦主任宋濤24日會見台灣中華民族發展基金會董事長、台灣海基會前董事長林中森一行。宋濤指出，大陸將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

據中國台灣網報導，宋濤表示，習近平總書記指出，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。大陸全面貫徹習近平總書記關於對台工作的重要指示精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展。

宋濤表示，兩岸同胞走親走近、擴大交流合作，符合兩岸同胞追求美好生活的共同願望。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

宋濤強調，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。兩岸中國人有足夠的智慧解決好自己的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在自己手中。廣大台灣同胞要把握歷史大勢，秉持民族大義，積極參與到民族復興進程中來，共用發展成果，共創盛世榮光。

林中森則稱，兩岸民眾同屬中華民族，文化同根，歷史同源，語言相通，血脈相連，是血濃於水的一家人。堅持「九二共識」是維護兩岸關係穩定發展的基石，兩岸炎黃子孫理應促進兩岸和平融合發展。