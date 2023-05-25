全國國民中學大隊接力全國決賽將於27日在台東縣立田徑場登場，全台各縣市複賽選出1700餘位選手前來競技，總共45校62隊，台東縣長饒慶鈴也歡迎各隊職員選手及家長，在比賽之餘能夠體驗享受台東慢經濟生活。
教育處表示，國中大隊接力全國決賽將於27日上午展開，有來自全國各縣市7年級組21隊590位選手、8年級組21隊567位選手及9年級組20隊546位選手，共計45校62隊1703位選手報名參賽。台東縣則有7年級組私立育仁高中國中部701班、8年級組東海國中807班及9年級組東海國中903班獲代表權。
教育部推動普及化運動，自2009年開始舉辦國中1到3年級大隊接力賽，鼓勵國中學生養成運動的好習慣，大隊接力幾乎是學校運動會壓軸比賽項目，更是所有學生最為熱血的回憶，不在乎勝負輸贏，而是共同並肩作戰的感覺和爭取團隊榮譽的感動。
111學年度第14屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽將於27日上午9點舉行開幕，由台東縣政府教育處長蔡美瑤主持，教育部體育署等單位長官蒞臨參加，9點20分7年級預賽檢錄，10時正式鳴槍競賽，預賽採計時取8名晉級決賽，下午3時閉幕頒獎，並頒發體育署優勝獎盃及獎狀。
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