陽明交大第二屆「ACT夢想家ESG影響力計畫」邀請台積電、遠傳、研華、玫琳凱四家企業出題，邀請年輕學子提案與實作，規劃可執行、可複製的ESG方案。陽明交大學生團隊「網前，往後」，經過層層篩選與輔導，最後在決選脫穎而出，成為台積電組「最佳提案作品團隊」。

陽明交大指出，「網前，往後」是由5位不同年紀與不同領域的女學生組成，她們分別是：傳播所碩三的蘇耘萱、機械工程學系碩一的葉芝伶、光電所碩一的洪詩喻、百川學士學位學程 電機工程領域 大四的翁麗郡及材料科學與工程學系大一的賴思羽。

雖然背景不同，但她們因為網球而相遇，目前是陽明交大女網校隊的成員。面對台積電的命題，她們從自身出發，找到「STEM」與「網球」中相似處：女性佔少數、門檻高、一開始容易放棄，並將其結合在提案與實作中傳達出「網前不退縮，往後更勇敢」的精神。

學生透過拆解議題、爬梳資料，提出兩大論點：一是女性環境有助於學習探索 STEM 領域，二世激發內在動機能提升學習 STEM 的成效。她們認為，透過建立女性同溫層、將 STEM 結合趣味主題與動手做，能藉此讓女孩們在舒適的環境中堅定探索，並激發出自主學習力。

在為期不到兩周的實作階段，學生從企劃、資源媒合、招募到執行一手包辦，最後成功舉辦「一網打盡：用科學玩運動」的兩天營隊，邀請9位年紀介於國一至高一的新竹女學生前來參加。融合運動、科學和玩樂的元素，讓參與者在女性環境裡，動手用水管做一台網球發球機，深入學習與運用物理知識。

兩天的營隊裡更規畫三大核心：實力養成、發揮所學、寓教於樂，透過台北的 Fun-maker工作室的「扭力投石機工作坊」與陽明交大國際半導體產業學院助理教授鍾錦翰的「物理科學課」讓參與者建立基本概念、學習知識。