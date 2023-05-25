輝達業績大好 台股供應鏈12檔出列
輝達業績大好，法人點名的台股供應鏈有12檔，如AI伺服器題材及AI/HPC晶圓代工廠台積電（2330）、緯穎（6669），伺服器／顯卡的技嘉（2376）、微星（2377），電源台達電（2308），散熱奇鋐（3017），ABF載板欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189），高階測試介面供應商穎崴（6515）及MEMS 探針卡供應商精測（6510）等。
輝達業績大好，法人點名的台股供應鏈有12檔，如AI伺服器題材及AI/HPC晶圓代工廠台積電（2330）、緯穎（6669），伺服器／顯卡的技嘉（2376）、微星（2377），電源台達電（2308），散熱奇鋐（3017），ABF載板欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189），高階測試介面供應商穎崴（6515）及MEMS 探針卡供應商精測（6510）等。
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