輝達業績大好，法人點名的台股供應鏈有12檔，如AI伺服器題材及AI/HPC晶圓代工廠台積電（2330）、緯穎（6669），伺服器／顯卡的技嘉（2376）、微星（2377），電源台達電（2308），散熱奇鋐（3017），ABF載板欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189），高階測試介面供應商穎崴（6515）及MEMS 探針卡供應商精測（6510）等。