香港信報報導，中國人民銀行25日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，25日展開人民幣（下同）70億元7天期逆回購操作，結束連續14日20億元操作，利率繼續持穩在2％，單日轉為淨投放50億元。

外匯交易員指出，短期人民幣仍面臨內外部不利因素，貶值壓力仍較大，但監管層面有較多維穩措施可用，匯價快速下行風險不高，繼續密切關注監管維穩訊號。

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