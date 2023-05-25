香港信報報導，中國人民銀行25日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，25日展開人民幣（下同）70億元7天期逆回購操作，結束連續14日20億元操作，利率繼續持穩在2％，單日轉為淨投放50億元。
外匯交易員指出，短期人民幣仍面臨內外部不利因素，貶值壓力仍較大，但監管層面有較多維穩措施可用，匯價快速下行風險不高，繼續密切關注監管維穩訊號。
人民幣兌美元中間價25日報7.0529元，升值31個基本點。上一交易日中間價7.0560元，上一交易日官方收盤價7.0418元，上日夜盤收報7.0605元。
香港信報報導，中國人民銀行25日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，25日展開人民幣（下同）70億元7天期逆回購操作，結束連續14日20億元操作，利率繼續持穩在2％，單日轉為淨投放50億元。
外匯交易員指出，短期人民幣仍面臨內外部不利因素，貶值壓力仍較大，但監管層面有較多維穩措施可用，匯價快速下行風險不高，繼續密切關注監管維穩訊號。
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