36歲韓國男神宋仲基主演新片《禍亂》（Hopeless）入圍今年坎城影展一種注目單元，當地時間24日舉辦首映，他與同劇演員BIBI（金亨瑞）、洪思彬一同現身，他前1天接受韓媒訪問時，曾透露會帶著下月即將臨盆的愛妻凱蒂露易斯桑德斯﻿（Katy Louise Saunders）走紅毯，「醫生說可以多走多運動，就帶她一起來了」，還對韓媒喊話「我會帶著妻子一起看電影首映，請多多拍我們唷」，怎料當天凱蒂卻未現身，據韓媒報導，最後宋仲基考慮到片中有很多暴力場面，認為不太適合孕婦。

宋仲基二婚後人氣依舊，場外聚集大批粉絲，一出場更是尖叫和快門聲此起彼落，聽到有人呼聲自己的名字，他也熱情向大家揮手、比愛心。《禍亂》由新銳導演金昌勳執導，講述想要擺脫地獄般現實的少年「延奎」（洪世彬飾）遇到組織的中間管理者「治建」（宋仲基飾）後，在危險的世界裡一起經歷的故事，首映後評價不俗，全場1000名觀眾起立鼓掌長達4分鐘，據悉，片中確實有幾場血腥的毆打場面，是讓觀眾看了都忍不住屏息、用手摀眼，宋仲基也表示「看完電影後，我相當滿意，覺得比我當初在劇本中感受到的情感還要深」。

宋仲基（左）與BIBI亮麗現身紅毯。（美聯社）

宋仲基將展現不同於以往的黑暗演技，出道15年首度征戰國際影展，他先是自嘲「鄉村小夥也來到坎城啦，能夠因為 《禍亂》進軍坎城是我莫大的光榮」，片中其實主戲在洪世彬身上，對此，他表示，不論是主角還是配角他都願意挑戰，「戲份多寡並不重要，因我想學習更多東西、做更多的挑戰」，並稱是受到老婆的影響，夫妻倆經常談論工作上的事情。他還說，自己看到劇本後就起雞皮疙瘩，但也覺得確實不是可以獲得投資的題材，便決定以不領片酬，但他幽默問記者「沒收片酬這麼值得成為新聞話題嗎？你們寫的時候能幫我拿掉『無片酬』這個字眼嗎？」並搞笑解釋「因為我也即將要有小孩，成為一個爸爸了，得更努力工作才行」。

對於老婆，宋仲基也大方不避談，「我現在所有心思都在她身上，工作結束後還要照顧老婆，結束坎城這邊的行程後，我還要再次前往匈牙利拍攝電影《路基完》」，更稱曾是演員的凱蒂已多次去過坎城，「但我是第一次，她打開地圖向我介紹盧米埃戲院等的位置，還告訴我很多關於這邊業界的文化，如何進行訪問和映後派對等，給了我很多建言」。