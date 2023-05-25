富野股價早盤劇烈震盪後回穩，盤中維持逾6％漲幅，領漲觀光類股，截至11點成交量已逾2.48萬張，較昨日2115張跳增近10.77倍。以4月底起漲點計算，1個月漲幅已達82.1％。三大法人本周買賣超調節互見，迄今合計買超78張。

富野擁有台東富野大飯店、知本富野溫泉休閒會館，台東、花蓮、高雄、嘉義富野渡假酒店，武陵富野渡假村及武陵山莊等8處據點，另轉投資緬甸仰光富野國際飯店。去年11月取得「台南關子嶺勞工育樂中心」經營權，預計明年2月以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓。

此外，富野以「武陵富野渡假村」經營武陵農場第二賓館已20年，隨著合約將在今年7月底期滿，去年底在激烈競標下順利再取得10年經營權。董事長劉清郎表示，將投入3.2億元整修各項硬體設施，預計明年8月以全新風貌迎賓。

富野2023年首季合併營收1.81億元，季增12.73％、年增3.73％，為近2年高點。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.38億元，季增達10.17倍、年增達62.2％，每股盈餘0.79元，雙創近2年半高點，單季即賺贏去年全年0.24元。

富野4月自結合併營收0.52億元，月增達20.7％、年增達42.04％，為近4年同期高點。累計前4月合併營收2.34億元、年增10.4％。展望後市，受惠疫情趨緩、國旅升溫及境外旅客開放，加上新據點陸續加入營運，公司對今、明2年業績成長審慎樂觀看待。