AI熱潮來臨，由於AI伺服器運算效能大幅提升，熱耗較傳統伺服器大增，原有的散熱零組件規格也大不同，以風扇為例，AI伺服器散熱風扇因較傳統風扇功耗大，從單顆馬達進展至雙顆馬達，整體散熱解決方案亦可望從氣冷轉向液冷。

為因應AI運算需求，各大品牌廠積極導入建置AI伺服器，目前又以轉投資ChatGPT爆紅的微軟最為積極，由於國內散熱廠多是各自擁有部分零組件優勢，而台達因深耕伺服器電源及散熱領域，充分掌握電源及散熱兩項關鍵技術，擁有伺服器電源管理及熱管/VC(均熱片)/風扇/馬達等散熱元件完整產品線，可以提供客戶從伺服器電源管理到氣冷/液冷整體解決方案，吸引各大品牌廠上門合作協助建置AI伺服器，目前台達電不僅是微軟AI伺服器最主要的伺服器電源與散熱解決方案供應商，近期包括Dell、HP、甚至各大半導體廠相關訂單也穩定增加，為台達電伺服器及散熱業務挹注新動能。

受惠於雲端資料中心需求強勁，台達伺服器電源及散熱相關產品近幾年業績高度成長，2022年資料庫中心相關產品成長約30%到40%，隨著AI伺服器需求湧現，法人預估，今年台達伺服器相關電源及散熱產品營收有望維持年成長20%到30%水準。