台北市立動物園在6月12日至21日期間不對外開放，這10天園內將進行補強動物照養環境、建物外觀，以及清洗遊客休憩設施、修剪樹木等工作，提醒民眾安排出遊行程時，記得避開動物園不開放的日子，以免撲空。

動物園以往只在除夕休園1天，2019年起增加不對外開放的時間。為了進行必要維護，園內室內館安排每個月不同星期的周一輪流休館。園方表示，如遇園區內設施與環境需要整修或保養，只能協調施作時間與空間，以分區方式進行，但往往使工期與費用增加，對動物的干擾也相對拉長。

今年不對外開放這10天，動物園將補強動物照養環境、建物外觀與遊客休憩設施清洗、樹木防颱修剪、排水溝清淤、遊客參觀道路柏油銑鋪及木棧道修護等工作。

動物園說明，重點施工區域的動物們將安排暫時離開需要整修的空間，減少動物因施工受到的緊迫，若有不便之處，敬請多多包涵。此外，園方也為工作人員規畫一系列教育訓練課程，精進動物福祉及加強服務品質。

動物園長諶亦聰表示，現距離休園時間尚有17天，如果大家捨不得與可愛的野生動物分別太久，記得把握周末假日與親朋好友來一趟巡禮，睜大眼睛記下園區既有樣貌，等到重新開放後，就能發現園內有所改變的地方。