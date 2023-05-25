法務部長蔡清祥今赴立法院司法及法制委員會專題報告，國民黨立院總召曾銘宗詢問，近期im.B詐騙集團，總共詐騙25億元，偵辦情況如何？對此，法務部長蔡清祥回應，台北地檢署承辦案件所有證據都在掌握中，積極偵辦中，至於涉及什麼人，法務部不干預個案，尊重檢察官偵辦。

調查局長王俊力指出，目前偵辦中的im.B案件，有刑事警察局和調查局受理偵辦中，這兩件時間非常靠近，都是在4月底，又有受理到im.B職員自首，偵辦過程中，剛好台北地檢署也指揮刑事局偵辦這件事情，發動搜索後，案件同時兩邊進行中，由台高檢署統合，由台北地檢署檢察官指揮，對我們做分工。

曾銘宗接著問，主嫌曾國緯兩度被通緝，結果兩次都沒事，還照樣跟綠營高官吃飯，小老百姓早抓去關了；對此，蔡清祥表示，後來了解後，有4件通緝，資料平台上都有公布，但當時通緝名字是原名叫曾耀鋒，而曾國緯是假名。

曾銘宗痛批，「改名字就沒事？」那太容易了，怎麼這麼奇怪？這個人照樣招搖撞騙；他也秀監察院長陳菊等多名綠營政要與曾國緯吃飯的照片詢問，「我們檢調人員也沒有去查？」蔡清祥表示，依法傳拘不到就通緝，如何用假名招搖撞騙也是檢察官偵辦重點。

曾銘宗表示，陳菊昨天還出來嗆，不接受人格抹煞，現在要問她，這5千多人如果看了她的合照去投資，那怎麼辦？是不是我們也要去監察院陳請，請陳菊自己調查自己。

國民黨立委賴士葆表示，看到imB詐騙事情一直燒，人人自危也沒看到檢察官介入調查？大家認為現在檢察官一般都很認真，但有些和地方勢力結合，懷念特偵組。

法務部長蔡清祥25日赴立法院備詢。（姚志平攝）

蔡清祥表示，特偵組功能地檢署有黑金小組，就能偵辦重大貪瀆案件，地檢署就能發揮，避免把特偵組放在最高檢會發生一些法律上爭議，功能在地檢署建置下可以發揮。

賴士葆詢問，能幫5千人都追回財產嗎？蔡清祥回應，我們很關心，希望能追回財產，會全力以赴；賴士葆痛批，「打詐國家隊」現在變成「詐騙國家隊」，國家公權力碰到詐騙束手無策，要好好努力。