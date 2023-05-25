青花驕在高雄繼裕誠店後，也將往南高雄熱情拓點，看準亞洲新灣區位處精華地段、交通便利，更是中心商業區，而MLD台鋁生活商場，深具人文歷史內涵與潮流意象，讓品牌進駐後帶來有別於其他分店的絕妙火花。

青花驕台鋁店獨特古字牆為用餐空間提升視覺質感。（青花驕提供）

青花驕台鋁新店延續一貫新東方美學與現代化手法設計，入門以青花驕生啤酒吧台迎賓，信步走入以山水墨 畫為妝點、獨特古字牆為點睛的用餐空間，典雅大器的質感蘊含而生。提供兩間12人大包廂，特別輔以銀面波浪壁飾，讓輕奢質感更加升級。品牌獨家的青麻椒肥牛鍋、驕客首選的青花椒麻辣鍋，除了與青花椒啤酒百搭，現在還能佐以西式紅白葡萄酒，激盪出精采饗宴。團隊經多次試酒品評比較，挑出最能發揮青花驕湯頭特色的葡萄酒-昆斯特樂麗斯玲莊園白葡萄酒、拉璞酒莊布根地嘉美紅葡萄酒以及法國賽東祖傳粉紅氣泡酒。

「花漾驕寵宴」美酒的選擇包括昆斯特樂麗斯玲莊園白葡萄酒、拉璞酒莊布根地嘉美紅葡萄酒及法國賽東祖傳粉紅氣泡酒。（青花驕提供）

花漾驕寵宴包括豐富海鮮，海陸雙享滋味一次嘗到。（朱世凱攝）

特別是本次「花漾驕寵宴」的昆斯特樂麗斯玲莊園白葡萄酒與「青花驕麻辣鍋」最為搭配，昆斯特樂酒莊位居葡萄酒精華產地之一的萊茵高產區，具有高酸度與花果香能引出麻辣鍋辛香藥材香氣，酒液優雅的酸度亦能舒 緩辣感，舌尖感受饒富趣味。深受驕客喜愛的「青麻椒肥牛鍋」則與拉璞酒莊布根地嘉美紅葡萄酒極為相襯，當 透著閃耀紅寶石色澤的酒體，遇上清爽鮮麻的青鍋湯頭，依循杯緣綿綿入喉，第一口便能嚐到酒中帶有細緻水果 香及辛香料香氣，恰到好處地與青鍋湯頭完美結合，交織出溫潤純粹的輕盈口感，令人為之驚豔。

花漾驕寵宴適合聚餐享用，肉品份量相當足夠，滿足肉控的喜愛。（朱世凱攝）

邀請花漾驕客們優雅入席，享受精品級麻辣饗宴，青花驕特選珍稀頂級九葉青花椒提升湯頭鮮麻層次，佐以低溫冰鎮的精選葡萄酒，不僅能調和味蕾、更能激發意想不到的感官層次，清涼沁爽。青花驕高雄台鋁店27日正式開幕，全台門市推出期間限定「花漾驕寵宴」，包含四人份餐點、花漾限定的仙氣玫瑰花肉盤以及最搭麻辣鍋的昆斯特樂麗斯玲莊園白葡萄酒。邀請花漾驕客們優 雅入席，享受精品級麻辣饗宴。

「花漾驕寵宴」內含4人套餐、7盎司玫瑰花肉盤等，即日起至6月30日限時開賣。（青花驕提供）

6月期間憑王品瘋美食 App至青花驕高雄台鋁店消費享瘋點數加碼 3％回饋，搭配銀行卡最高享12％回饋。憑當日MLD台鋁生活商場消費滿千元發票，可獲得青花驕特色綜合丸兌換券乙張(價值$258＋10％)，持該券至青花驕高雄台鋁店享免費餐點。

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