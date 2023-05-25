汰換老舊機車再等等！環保署今年1月推出「老舊車輛汰舊新換2.0」，媒合汰換汽機車的減碳效益及減空汙等予開發單位，終於至6月有開發單位願意提出加碼方案，如果是設籍在新竹縣10年老舊機車汰換成電動機車，可在廢車回一站通平台上領取2000元的新竹縣媒合金、2200元減空汙的竹科媒合金再加300元回收獎勵及2000元汰換補助，最高可領取6500元補助，但有其上限。

依竹科管理局及新竹縣政府規劃，前者擬祭出約2.4億元預算、收購42萬公噸減碳效益及9600萬元收購109公噸減空汙效益，後者則擬用60萬元預算、收購690公噸減碳效益。代表竹科管理局的內部碳定價每噸約571元、新竹縣府則約870元。

環保署副署長沈志修表示，今年1月起環保署設立新機制，讓開發單位可以與民眾媒合減碳及空汙效益，盼擴大效果加速台灣邁向2050淨零碳排目標。但1月設立至今，仍未有開發單位申請媒合。

環保署氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴說明，開發單位在環評承諾的增量抵換來源包括汰換汽機車、增量抵換專案等，但如果要從今年年底上線的碳交易平台上購買國外碳權則不可抵換，呼籲需要減碳及減空汙的開發單位盡速加入，一同加速減碳及減空汙的力道。

外界質疑，為何汰換成電動機車有補助，那為何不補助改搭乘大眾運輸的民眾？黃偉鳴表示，換成走路時雖然有減碳及減空汙效果，但難以量測其有效性，因此現階段仍以鼓勵汰換成電動機車為主要手段。

黃偉鳴提醒，由於竹科管理局及新竹縣政府規劃收購各有預算及時間限制，民眾要參與時應注意。