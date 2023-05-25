「鋼鐵大叔」黃仲崑日前與陳博正（阿西）、陶傳正堪稱「父親專業戶」，3人一同上鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》，分享演出「國民爸爸」的心情。黃仲崑透露5年前演出電影《范保德》時，導演一句「不要演」，讓他本色演出奪得海參崴國際影展最佳男演員肯定，他感性地說：「只要做自己就會是最好的演出。」

陳博正（阿西）近期在台劇《模仿犯》中演出宮廟的主持人，精湛演技讓觀眾一顆心被緊緊揪著。他回憶第一部「爸爸」電影已是40年前的事，當時演出侯孝賢執導的《兒子的大玩偶》。

他說：「當時我剛好生了小兒子，然後要在電影裡演一個爸爸，戲裡的小朋友是侯孝賢的兒子，跟我的小孩差不多大，所以我隱約覺得自己就是那個爸爸。」戲裡、戲外都是爸，讓阿西對角色很有連結感，好演技讓他獲得金馬獎最佳男配角獎提名，也開啟「國民爸爸」的演藝人生。

同樣是爸爸專業戶的黃仲崑，2018年演出蕭雅全執導的電影《范保德》，獲得海參崴國際影展最佳男演員肯定。黃仲崑直說一切都是本色演出，「每次在排演的時候，蕭雅全導演就走到我身邊叫我『不要演』，一開始我不懂，後來看了回放才發現，現場的燈光、背景、整個氛圍的營造，已經很棒了，我只要做自己就會是最好的演出。」

被稱為陶爸的陶傳正不但是資深演員、主持人，他還是嬰幼兒產品奇哥公司的創辦人，豐富的人生歷練，讓他詮釋起內斂的父親角色時，很輕易的就直攻觀眾的心坎裡。陶傳正說：「從假扮的角色讓我吸收很多養份，對我的真實人生有很大的助益。」