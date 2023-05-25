高雄某市立醫院爆出虐童案，該院住宿型長照機構收治的孩童被發現右下眼瞼、左胸前等處有瘀傷。國民黨痛批高雄成了「兒虐之都」，高雄市長陳其邁震怒下令徹查，他今（25）日表示，該行為人護理師已經開除，並針對機構負責人懲處，同時送檢方調查釐清，對於虐童案件決不寬貸。

陳其邁表示，這起虐童案相關行為人包括1位護理師、1位照服員，事件後該名護理師在經過社會局檢視相關證據，給予停業4個月處分，同時衛生局召開人評會開除。

陳其邁指出，該案是社會局經醫院通報主動調查，確實查出有多次拍打該名孩童的證據，除給予裁罰，昨天社會局長謝琍琍也聯繫檢察官，希望深入調查釐清，目前對於該機構負責人也進行行政懲處及相關調查。他強調，「針對任何的虐童案件，我們態度是決不寬貸，也會進行懲處以及調查」。

「高雄是兒虐之都嗎？」國民黨高市議員邱于軒痛批，每次她在議會疾呼建議要成立兒虐／不當管教的跨局處小組時，從來沒有得到市府的正面回應，但高雄市的案件卻層出不窮，希望市長不要只是和小孩「擺拍」燦笑，要學習台中市長盧秀燕和基隆市長謝國樑一樣真心面對，道歉不可怕，粉飾太平才恐怖。

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