根據金融界報導，在當地時間5月23日，特斯拉創辦人馬斯克受訪被問到，能否給美國和大陸在人工智慧（AI）發展的每個方面評分？他表示，美國擁有最先進的人工智慧，大陸則緊隨其後，且擁有繼續延展和優化的資源。但在AI領域最大的進展仍然來自美國和歐洲。

馬斯克表示，很難給出一個確切的（中美的AI發展評分）數字，但估算人工智慧的發展差距大概12個月。