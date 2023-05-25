警方追緝邱男等6人到案，目前採集尿液送驗，將依檢驗結果函請警察局行政裁罰。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區大里路1處停車場22日晚間疑有青少年聚集吸毒，警方獲報到場後，一行人躲藏車後規避警方查緝，而後警方組成專案小組追緝，24日陸續追緝邱男等6人到案，其中5人皆承認吸食，目前採集尿液送驗，將依檢驗結果函請警察局行政裁罰。

台中市政府警察局霧峰分局於22日凌晨2時21分許接獲民眾撥打110報案，稱大里區大里路26號停車場外，疑有青少年聚集吸毒，並有影像可以提供。經檢視該影像發現，現場人等於紅色自小客車後車箱上放置白色粉末，以鼻吸或滲入香菸方式點燃吸食，且見警方到場時，躲藏在車後規避警方查緝。

警方立即組成專案小組，先調閱停車場內監視器畫面後發現，邱男一行人於22日2時5分間，駕駛自小客車、租賃自小客車及普通重型機車進入該停車場內，後於同2時48分許，分別離開停車場。經員警漏夜追緝邱5男1女依序到案。

經詢問後，除該女外，其餘皆坦承施用第三級毒品愷他命，並向上溯源追查毒品來源，全案偵詢後採集渠等尿液，俟檢驗結果依法函請警察局行政裁罰或函送台中地檢署偵辦；據悉，其中有3名未成年，將另依少年事件處理法移送台中地方法院少年法庭偵辦。

霧峰警分局長陳祥麟表示，吸毒一時害人一世，且身心健康也會受到影響，呼籲民眾勇敢拒絕，向毒品說不；警方將持續加強查緝毒品，針對查獲毒品案件，向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿以身試毒，以免觸法遭送辦。

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