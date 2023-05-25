中國政府歐亞事務特別代表李輝當地時間24日在柏林，與德國外交部國務祕書米夏埃利斯（Andreas Michaelis）舉行會談。雙方就政治解決烏克蘭危機和中德關係等問題交換意見。李輝表示，化解烏克蘭危機沒有靈丹妙藥，中方支持歐洲國家從危機根源入手，尋找標本兼治之道，為歐洲大陸長治久安作出努力。

根據中國外交部25日網站訊息，李輝指出，中方在烏克蘭問題上的立場一以貫之、清晰明確，核心就是勸和促談、政治解決。正如習近平主席指出的，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，通過積累互信為重啟和談創造有利條件。

李輝強調，中方支持歐洲國家從危機根源入手，尋找標本兼治之道，為歐洲大陸長治久安作出努力。中方願繼續就此與德方保持密切溝通，落實好兩國領導人達成的重要共識，為世界提供更多的穩定性和正能量。

米夏埃利斯表示，德方高度評價中方為緩解烏克蘭危機作出的積極努力。德中兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的一系列重大國際和地區問題加強對話，十分有益和必要。德方願與中方一道努力，增進各層級溝通交流，推動以和平方式解決危機。