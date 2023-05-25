國民黨總統參選人、新北侯友宜27日將南下參加網路節目「董事長開講」，是否會跟前高雄市長韓國瑜見面成關注焦點？侯今表示，韓國瑜跟他是認識的朋友，常常有機會聯絡，相信他跟韓之間，都愛國家這點絕對無庸置疑。

國民黨主席朱立倫表弟金志聿參加輔選對接會議，媒體追問「朱家軍是不是要參與你的總統選務？」侯回應，每個競選團隊沒有什麼軍不軍，最主要的是我們有共同的方向跟信念，能夠為國家為人民做事，沒有在分黨跟派，只要大家同心齊力認真打拚，讓國家更加安全、人民更加幸福，這是我們目標。所以從以前他就不曾稱是哪家軍，我們只認定國家叫中國民國、台灣是生活的所在。

被問到是否整合太慢？只能被動回應綠營的攻擊，侯友宜強調會堅定自己的步伐，做錯的事情一定要不斷反省檢討，對的事情一定堅持往前走，最重要的大家都是為國家為社會，只要大家沒有私心，願意全心全意守護中華民國、顧台灣這塊土地所有人民，這是我們最大的心願。所以他常說和平安全安定繁榮，這是基本的生活條件。這件事情要認真打拚，贏得人民的信賴。

對於國民黨稱九二共識重返WHA的敲門磚，陸委會說批是迎合中共的政治勒索，侯友宜回應，台灣在面對參與WHA仍要不斷的去跟友邦多多站在一起，唯有不斷努力爭取，做好準備，也期待世界能夠看見台灣爭取WHA的決心，是我們鍥而不捨的努力目標。