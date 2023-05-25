近日1頭年約1歲台灣小黑熊現蹤南橫向陽營地炊事亭，覓食影像曝光。為了避免人熊遭遇及干擾黑熊取食習慣，台東林管處立即採取因應措施，自即日起暫停受理向陽營地申請事宜，已完成申請住宿向陽營地之山友，將辦理全額退費，可於上班時間(08-17時)電洽台東林管處(089- 324121轉705、713及716)洽詢，將由專人協助退費事宜。

台東林管處即日起暫停受理向陽營地申請，避免人熊遭遇及干擾黑熊取食習慣，已申請住宿之山友將全額退費。（台東林管處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

影片中小黑熊先是在洗手台爬上爬下找食物未果，接著又轉往一旁的邊桌櫃，但仍遍尋不著食物，敗興離去。獸醫經影片初步判斷，該台灣黑熊應為年齡約為1歲的亞成熊，至於性別則無法判斷；營地封閉期間，林管處將進行營地與周邊環境整理及清潔工作，同時啟動台灣黑熊驅避及負面制約措施，並於營地周邊增設影像監控系統，以便現場管理員即時啟動通報及防範措施；該營地後續開放時間將視評估結果再行公告。

台東林管處向山友宣導人熊相遇守則，同時啟動台灣黑熊驅避及負面制約措施。（台東林管處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，其嗅覺相當靈敏，山友在從事登山戶外活動時，應落實無痕山林，簡樸飲食，妥善存放食物，廚餘及廢棄物務必帶下山。進行登山活動應盡量選擇白天行動及結伴同行，建議攜帶防熊裝備如熊鈴等能發出聲響的物品。若巧遇台灣黑熊，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步後退的方式遠離。