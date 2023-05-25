強烈颱風瑪娃來勢洶洶，儘管多數模式模擬它將轉向，但轉彎點距離台灣「其實不會很遠」。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪娃預計月底走到台灣東南方海域，無論它何時轉向，北部、東部、恆春半島一定會下雨！

預估29、30這兩天，是瑪娃移動至台灣東南方海域的時間點，正好遇到太平洋高壓減弱。「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，這時是關鍵期，颱風北轉的位置、幅度，將決定影響程度。

一旦高壓仍強，瑪娃北轉角度小，侵襲機率就高；相對的，高壓早一點減弱，北轉角度大，距台灣較遠，侵襲機率就低。

但不管它怎麼走，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島（屏東）等7縣市「一定會下雨」，尤其離暴風圈近的花東、恆春、蘭嶼、綠島，都不能輕忽。

西部地區因中央山脈阻擋，加上颱風外圍沉降氣流，會非常乾熱，除非正面侵襲才有下雨機會。沿海一帶周末起風浪明顯增強，甚至有瘋狗浪，應避免從事海上活動。