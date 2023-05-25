研華董事會嶄新隊形同步強化策略發展與公司治理，為下階段企業傳承及轉型奠基。研華組成經營委員會，以七位以上成員組成，包括三位總經理，研華董事長劉克振表示，這三年還會在經營委員會，而這種制度大陸也常見。而若經營委員會和董事會意見分歧，經營委員會並非公司法法定建置，只是經營討論組織，仍以董事會決策為主，重大議案仍需董事會通過。經營委員會這個月開始啟動，後續若有問題也將逐季調整改善。

研華董事長提到，預計這一屆三年內完成傳承計畫，公司2030年營收規模目標50億美元，董座傳承計畫也可望推動銜接這個目標進行。雖然物聯網為小型利基產業，但隨著AI、雲端因素加入，智慧節能、智慧醫療等應用增加，公司堅持本業，不斷創新，不以多角化方式經營。不過研華近幾年未有大型併購案，公司尚未尋到合適對象，目前現金充裕，未來一兩年可望更積極。

大景氣不佳下，市場產品庫存狀況擔憂，研華表示，公司去年確實高庫存，且營運資金卡在庫存，但今年已逐步解決問題，目前庫存降11億元，後續也透過結構設計，改善供應端、需求端，年底前庫存金額可望回到兩位數，朝向健康正向水位發展，研華庫存狀況仍屬同業前段班。

研華劉董也提到，因大陸復甦狀況不佳，低於先前預估，公司第三季接單恐不如預期，但公司產品多樣化，第三季營收不會低太多。以大陸市場來論，先前擔憂的疫情再起狀況，目前已不見疑慮，但中美科技戰略影響客戶下單狀況。

中美科技戰、兩岸地緣政治下，均是市場難以避免，公司是否提前因應兩岸甚至全球布局？研華說明，大陸市場仍大，將增加崑山研發團隊，服務當地市場；台灣方面，林口第三園區下半年也將完成，兩岸產能都會擴增；美國也將持續投資進行，擴大北美布局加州新總部，今年4月動工、2025年遷入；除上述之外，公司也布局日本以及馬來西亞外包代工，馬國規畫備援，後續規模大也不排除擴建東南亞自家工廠，而日本在五年前併購擴大布局，原本服務日本當地，未來也會擴大服務歐美，雖然成本會上升，後續會與客戶持續溝通，以分擔中美風險，並布局全球。