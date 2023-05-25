國民黨新北市議員戴湘儀日前於議會質詢時，針對行政院班班有冷氣政策指出，時任行政院長蘇貞昌在2020年7月喊出「2022年全台班班有冷氣」，不僅爛攤子丟給地方自行解決，還造新莊豐年國小屋頂因廠商安裝太陽能供電板導致漏水嚴重；民進黨新北市議員翁震州今在臉書回擊，稱屋頂漏水是年久失修所致，批評戴湘儀搞大烏龍。

戴湘儀日前質詢時指出，因行政院政策要求在一年半內安裝18萬餘台冷氣，但卻把爛攤子丟給地方政府自行去解決，新莊豐年國小就因為廠商安裝太陽能供電板導致嚴重漏水，而類似情形去年也出現在桃園楊梅國小，造成學生與校方困擾。

戴湘儀並指出，豐年國小漏水並非個案，地方政府為了該政策承受列管壓力，短時間內急著招商，導致承包商良莠不齊、施工品質不佳，新北304所學校，有214所就因此破壞學校的設備與建設。

不過對於戴湘儀所指的情況，翁震州也在臉書發文反擊。他表示，教育部向新北豐年國小查證後發現，漏水原因是斜屋頂天溝年久失修，上個月才與教育部及立委吳秉叡去會勘爭取天溝等修繕補助，校方及家長也支持政院推動的班班有冷氣和太陽能發電設施。

翁震州也說，先前桃園市議員凌濤才因指控控班班有冷氣裝設的冷氣失火，後來被教育部打臉，失火的是旁邊的風扇，至今未道歉。現在戴湘儀又搞烏龍，直批「國民黨的議員為何愛造謠？」