這4名消息人士指出，華自強近日領導國務院成立「中國所」（China House）的政策部門，他今天在幕僚會議中宣布有意辭職。其中1名消息人士透露，華自強仍想留在國務院。

彭博（Bloomberg News）率先報導這項消息。美國國務院和華自強未立即回覆路透社的置評請求。

路透社2週前報導，繼2月發生據稱中國間諜氣球橫越美國領空事件後，國務院推延人權相關制裁、出口管制和其他敏感行動，試圖抑制對美中關係的傷害。

報導中提及華自強寄給幕僚的一封電郵，當中傳達了推遲某些行動的指示，以便讓國務院能專注針對氣球事件做出「對等且經過拿捏的回應」。

戰略競爭對手美國與中國因台灣和貿易等問題屢屢出現衝突，許多專家分析，這兩個世界最大經濟體關係正處於數十年來最糟時刻。

美國拜登政府一直尋求與中國進行高層會談，企圖避免關係轉向衝突，尤其是在發生氣球飛越美國敏感軍事區引發外交危機之後。

氣球事件後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月推遲原本規劃好的中國之行，但白宮表示仍持續努力促成布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中。

一些拜登政府批評人士質疑美國向中國示好，稱過去數十年來的接觸，並未改變中國在貿易、安全和人權等問題上的行為。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在日期註記為19日、寄給布林肯的信中援引路透社報導，要求提供美國針對中國行動的相關資訊。

拜登政府負責中國事務的若干高階官員，近期也出現了其他轉變。

其中，推動美國國務院對中國許多做法的副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）本月12日宣布將於今年6月底退休。

此外，前白宮國家安全會議（National Security Council）負責中國事務的高階官員羅森柏格（Laura Rosenberger）今年稍早卸任，轉任美國在台協會（AIT）主席。