為了培育具水產防疫觀念的新青農，高市動保處與中山大學「聯名款合作」，整合官學資源開設「水產養殖及傳染病概論」課程，並安排學生參訪養殖現場，聽取獸醫師與漁民對於水產養殖與疾病防治的經驗，盼培養更多具備水產動物疾病防疫觀念的年輕人投入產業。

高雄市養殖漁業占全國十分之一，平均年產值高達台幣30億元，魚種以虱目魚、石斑魚、金目鱸及吳郭魚等為大宗，是國人重要優質蛋白質來源，不過水產動物在養殖過程難免發生疾病問題，一有不慎往往導致重大經濟損失，因此水產動物疾病防治工作的重要性不可言喻。

為了培育具水產防疫觀念的新青農，高市動保處與中山大學「聯名款合作」，整合官學資源開設「水產養殖及傳染病概論」課程。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

有鑑於此，高市動保處與中山大學進行當代最流行的「聯名款合作」，整合官學資源開設「水產養殖及傳染病概論」課程，該課程除了採用雙方共同編撰的「高雄市水產養殖傳染病防治」一書做為上課教材外，期間也借重動保處獸醫師多年來防治水產動物疾病的心法，至中山大學課堂上分享經驗。

此外，該課程也安排學生至高雄市水產養殖重鎮永安區參訪魚病檢驗站及養殖現場，聽取獸醫師與漁民對於水產養殖與疾病防治的經驗，讓學生們對於產業有更「接地氣」的認識。

動保處處長葉坤松表示，資源整合能發揮一加一大於二的效果，對於產業的幫助不可言喻，如今「水產養殖及傳染病概論」課程成功整合動保處長期輔導漁民防範水產動物疾病累積的心法，與中山大學優異的疾病研究資源，並將課堂延伸到水產養殖現場，透過漁民現身說法，戮力培養更多具備水產動物疾病防疫觀念的年輕人投入產業，讓產業能夠永續發展，共創產官學界三贏榮景。