中央氣象局表示，瑪娃颱風今早8時重返強颱，目前正在開眼牆，強度將繼續提升，估計近中心的最大風速將可達58公尺／秒，下周一、二（29、30日）北轉是關鍵，有機會發布海上颱風警報，東半部、恆春半島、基隆北海岸、大台北都是降雨熱區。

氣象局長鄭明典今在臉書PO出衛星雲圖指出，瑪娃的颱風眼不是很清澈，但颱風眼牆雲系完整，強度有望再升級。氣象局預報員黃恩鴻表示，目前颱風近中心最大風速每秒51公尺，預估未來颱風近中心最大風速會再更強，可達每秒58公尺。

黃恩鴻表示，下周一、二（29、30日）是瑪娃颱風北轉的關鍵，有機會發布海上颱風警報，雖然路徑仍有變數，即使瑪娃颱風不直撲台灣，它的七級風暴風半徑有250公里也會影響台灣天氣，預測下周一、二降雨熱區不只東半部、恆春半島地區，颱風北轉過程中吹北風，基隆北海岸、大台北區域也有降雨可能。

天氣風險公司也在臉書指出，周日（28日）開始，瑪娃颱風離台灣愈來愈接近，北部、東半部至恆春半島降雨機率較高，中南部午後山區可能有局部雷陣雨。