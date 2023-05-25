歌手趙傳去年確診新冠肺炎，一度擔心肺活量會降低，經過飲食調養加上重訓，歌唱功力未受影響。臺大雲林分院營養師蘇鈺幀表示，新冠肺炎症狀康復後，可採地中海飲食，多吃未精緻的果物、各色蔬果、豆類或魚肉、橄欖油或堅果油都，可降低身體發炎。

趙傳日前參加雲林縣府「青瑟雲鈴」培育青年歌手記者會時提及去年確診新冠肺炎也擔心肺活量受影響，恢復之後開始練唱檢查，打球試看看會不會喘，幸好一切如常。

趙傳建議對歌唱有興趣的年輕人，平日生活就要注重飲食、調整身體狀態，他維持體能、保養嗓子的方式就是運動，他一直有在做重訓。

許多民眾確診新冠肺炎後開始注重飲食，臺大雲林分院營養師蘇鈺幀表示，地中海飲食可以降低慢性發炎，是很好的保養方式。

地中海飲食是一種源自於地中海周邊國家的飲食模式，吃大量各色新鮮蔬果、全穀類、堅果與豆類的植物性食物，使用橄欖油或堅果油作為主要烹調用油，多吃魚類、豆類等優質蛋白質。

營養師蘇鈺幀指出，很多人以為吃綠色蔬菜就好，其實蔬果的顏色愈多愈均衡，常有民眾不知道怎麼攝取維他命A、C、E，其實只要各種顏色蔬果都吃到就會攝取得到，也就是彩虹攝食。

她說，地中海飲食含有豐富的礦物質硒和鎂，有助於黏膜合成；魚油中的Omega-3可以降低發炎，豆類沒有含膽固醇。全穀、雜糧、蔬果含有豐富植化素，維他命A、維他命C、膳食纖維都可降低發炎反應，即時每天只吃幾克，也都可以保健。

蘇鈺幀表示，聲音沙啞的原因很多，一種是發音不正確，建議起床後喝溫開水，免聲帶受傷；一種是胃食道逆流損及聲帶，就要避免吃炸的、辣的、油膩的，減少刺激。