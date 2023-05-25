以鄭姓男子為首的12人山老鼠集團，長期在大觀霧地區盜採珍貴林木，去年6月集團成員身體不適通報山難，警消到場後發現現場遺留背架及繩索，懷疑恐有盜採情事，警方調查後，發現鄭姓主嫌吸收親友共組盜伐集團，經跨單位專案小組花費8個多月調查、3個多月埋伏、拘提與搜索，破獲鄭嫌盜伐集團，並起出大批贓證物，粗估價值200餘萬元，經檢察官訊後，對鄭姓主嫌等3人聲請羈押獲准。

去年6月15日新竹縣消防局通報登山客山難救助，警消到場驚見有遺留的背架及繩索，雖未有木材等物，但現場眾人形跡可疑，看起來不像一般登山客。經保七總隊第五大隊會同新竹林管處及當地警方調查後，懷疑有從事盜伐之情事。

鄭姓男子為首的山老鼠集團將盜採林木送往山下銷贓，每次均可獲利數萬或十餘萬元不等。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

調查中發現鄭姓主嫌覬覦大觀霧地區珍貴林木，吸收親友共組盜伐集團，集團分工有盜伐組、搬運組、把風組，集團在山區國有林班地內竊取檜木樹瘤，最後再由鄭嫌等人將所竊得樹瘤運至竹北許姓及關西陳姓犯嫌收贓處販售牟利，每次獲利數萬至十餘萬元不等，儼然是家族式盜伐集團。

保七第五大隊與新竹縣、台中市警方以及新竹林管處、苗栗專勤隊跨單位合作，破獲山老鼠集團，起出珍貴林木及木藝品共617公斤。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

保安警察第七總隊第五大隊與新竹林管處、竹縣橫山、竹東分局、台中和平分局及移民署苗栗專勤隊共同組成專案小組，經過8個多月的調查及現場勘查，於今年2月16日起至5月上旬，在新竹縣尖石鄉、竹東鎮、竹北市及關西鎮等地兵分10餘處所執行搜索、拘提行動，動員近百餘名警力、20 餘名林務人員，查獲以鄭姓為首等12人盜伐犯罪集團。

經警方統計，集團涉嫌盜伐大觀霧地區珍貴林木，計查扣台灣扁柏、肖楠、紅檜等樹瘤24塊、木藝品共計617公斤、鏈鋸及載運車輛等贓證物，估計市價超過新台幣200餘萬元。

全案經蒐證調查完畢後，於5月23日將鄭嫌等12人依涉嫌組織犯罪防制條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。經檢察官訊後，對鄭姓主嫌等3人聲請羈押獲准。