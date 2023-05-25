高雄曾姓男子和一群好友到舞廳狂歡，啤酒、威士忌混搭好不痛快。酒過三巡眾人醉成一片散場，其中一名女子返家途中發現鞋子不見，以為是曾男拿走，搭計程車前往領取。沒想到曾男看見女子醉到不省人事，直接攙扶上樓進房，還趁機從女子熱褲縫隙伸手摸私處，女子隔天清醒後報警提告。高雄地院認為，曾男猥褻行為已造成女子身心受創，依妨害性自主罪判其7月，可上訴。

2022年1月某日凌晨2點多，曾男和女子及一群友人相約到高雄某舞廳喝酒聚會，席間眾人大玩「深水炸彈」，在啤酒、威士忌混搭的催化下，多人不勝酒力，天亮時散場。

當時，女子和女友人搭計程車回家，在車上發現自己的鞋子不見一隻，女友人認為是曾男代為拿走保管，2人請司機改往曾男住處拿鞋。途中，女子友人先下車返家，請司機載女子獨自一人前往拿鞋。

抵達曾男住處時，司機與曾男聯繫，曾男發現車上的女子早已醉到不醒人事，與司機結清車費後，直接背著女子搭電梯上樓返回住處。

曾男進門後，直接抱著女子進房，讓女子躺在他床上休息。曾男眼見女子熱褲裝扮，縫隙中隱約看見內褲，當下色心大起，想說曾女早已醉到沒意識，竟直接伸手從熱褲縫隙「長驅直入」，直接摸女子私處，還偷親女子。

豈料女子雖然泥醉，但仍有意識，曾男伸鹹豬手的過程她完全都知道，只是沒有力氣阻止反擊。

曾男辯稱，當時女子在車上已經醉到睡著了，無法走路，他只好先幫忙付清車錢後，帶女子返回自己住處休息。女子躺在他床上時，主動擁抱還親吻他，他才予以「回應」，但絕對沒有伸手摸女子私處。

女子表示，當下她有表示「不要」，還爬起來接手機。當時曾男確實沒有壓制、強迫她，但自己絕對不可能擁抱、親吻曾男。

法官考量相關證人證詞，不採信曾男說法，痛批曾男趁女子酒醉意識不清，不能表達反對抗拒之意時予以猥褻，已傷害女子身心健康及人格發展，可見曾男欠缺尊重他人身體自主權的觀念。考量曾男犯後否認犯行，迄今未與女子和解，依妨害性自主罪判其7月，可上訴。

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