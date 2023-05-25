台灣彩券今宣布112年端午加碼活動，總獎金達新臺幣6.6億元，讓民眾把握端午開運好時機，幸運「粽」大獎；最受矚目是「大樂透」自6月6日起加開100組100萬元，一張彩券享億元與百萬大獎雙重機會。

威力彩自6月5日至8月3日頭獎機動加碼2億元，台灣彩券總經理謝志宏表示，若接下來幾期威力彩頭獎連槓，6月5日威力彩加碼後，頭獎上看4.2億元至4.5億元；「BINGO BINGO賓果賓果」6月10日起連續16天獎金加碼，「39樂合彩」6月26日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

謝志宏記者會上宣布4款遊戲端午加碼熱鬧登場，加碼總獎金達6.6億元，是繼109年端午加碼7億元後，是歷年端午加碼次高的獎金，由於疫情趨緩，預估能增加2成買氣、相當於23億元銷售金額，全年業績有機會挑戰1400億元。

謝志宏透露，大樂透加碼期間，他每期會花350元、七連碰的方式包牌，中頭獎的機率能提高至2500萬分之1，還會再花50元買「39樂合彩」，因為加碼期間「二合」玩法獎金將提高至1500元；謝志宏也分享威力彩提高中獎率的方式，加碼期間他會花800元、採第二區包牌，當第二區一定會開出獎號，就能大大提高中獎機會。

「大樂透」加碼期間只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月14日為止。

民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼各期的「大樂透」彩券，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，還可以再對加碼的百萬獎項，買一張彩券可以同時獲得對億元頭獎與百萬獎金的雙重機會。

此外，容易累積鉅額頭獎的「威力彩」6月5日至8月3日頭獎採機動加碼，若前期累入頭獎金額未達4億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼一次為限。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月10日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。每注售價25元、週一至週六天天開獎的「39樂合彩」，自6月26日至7月15日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。