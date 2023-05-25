歐洲最大經濟體德國在第一季陷入經濟停滯。此前由於俄烏戰爭和供應鏈瓶頸，2022年第四季的產出出現下滑，之後第一季則勉強避開了衰退。

雖然復甦已持續數月，但復甦進程緩慢而坎坷，各個產業都遭遇了意想不到的挫折。

德國央行說，供應瓶頸的緩解、大量的積壓訂單，以及能源價格下跌，都支持了工業的復甦。這應該也會支援出口，特別是在全球經濟恢復一些成長動能的情形之下。

德國央行補充說，由於名目所得的快速增長，只能稍微阻止實質工資的進一步下跌，因此私人消費可能出現停滯。

由於通膨嚴重侵蝕購買力，德國央行預計，未來幾個月，隨著投入成本居高不下、工資成長繼續加大物價壓力，因此物價的增長「只會非常緩慢」地下降。

央行還說，已吃緊的勞動力市場，可能會進一步吃緊，改善的幅度可能「相當的小」。

此外，由於需求下降，以及年初溫和氣候的支撐效果在減退，建築業在第二季可能受衝擊。