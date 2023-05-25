在ChatGPT引爆全球科技巨頭的AI軍備競賽後，輝達便成為這波AI狂潮下的大贏家，截至周二，其今年來股價已經飆漲115%，遠優於標普500指數（今年來漲約9%）和標普500科技股指數（漲25.5%）。

AI晶片需求太過暢旺，連特斯拉執行長馬斯克日前接受訪問時都曾感嘆「GPU比毒品更難取得」。據媒體報導，馬斯克準備打造一家AI新創公司。

輝達財報、財測、法說會重點與市場反應如下：

●第一財季（截至4月30日）業績、第二財季財測

營收年減13%，為71.9億美元，遠優於市場預估的65.2億美元。

淨利為20.4億美元或每股盈餘0.82美元，較前一年同期的淨利16.2億美元或每股盈餘0.64美元成長。

經調整後每股盈餘年減20%，為1.09美元，亦優於市場預估的0.92美元。

以部門來看：

核心的數據中心晶片營收年增14%，為42.8億美元，優於市場預估的38.9億美元。

遊戲晶片營收年減38%，為22.4億美元，優於市場預估的19.8億美元。

專業視覺化事業營收年減53%，為2.95億美元。

車用晶片營收年增114%，為2.96億美元。

該公司預估第二財季營收為110億美元加減2%，遠超出分析師預估的71.5億美元。

●法說會

輝達執行長黃仁勳表示，該公司最新的AI晶片已於去年8月開始全面投產，在聊天機器人應用程式大受歡迎之際，讓公司在供應方面得到一些緩衝。

黃仁勳表示，今年一月，新的需求非常高，我們不得不「額外下單」，我們為今年下半年採購的供應量多出許多。

黃仁勳表示，輝達將大幅增加供應以滿足對AI晶片持續飆升的需求。

財務長克Colette Kress表示，數據中心晶片需求可望延續好幾季，輝達在下半年的供應量會持續增加。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，有鑑於生成式AI淘金熱正在燒，這應該會在年底前引爆對輝達晶片的需求。

Synovus Trust資深投資組合經理Daniel Morgan表示，所有對AI的熱情，加上輝達第一財季業績和第二財季展望均超出預期，證明AI市場真實存在。

●市場反應

輝達周三盤後一波狂漲帶動其市值瞬間暴增約2000億美元並突破9500億美元，進一步擴大該公司作為全球身價最高的晶片公司和華爾街第五大上市公司的領先地位。

其他AI相關概念股同步走高，為AI族群的市值再多出近1000億美元。超微（AMD）盤後漲10%，微軟和谷歌母公司Alphabet盤後都漲約2%。AI軟體公司C3.ai和最近推出AI平台的Palantir Technologies飆升約8%。

受此提振，目前那斯達克100指數期貨大漲1.4%。