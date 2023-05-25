國民黨徵召最美發言人李明璇挑戰高雄市小港前鎮艱困選區，然而近日卻突然消失5天。李明璇今（25）日在臉書曝光現況，表示一家三口都感染病毒，女兒小愛比更是高燒到39.9度。她質疑，為何政府到現在才意識到疫情升溫，且最新公告要等5/31到4場所才要戴口罩，自己完全無法理解該決策模式。不少網友看李的發文後，紛紛為她加油打氣，並為她女兒感到難過不捨。

李明璇今早撰文表示，自己因為連續高燒3天，消失了5天，直到了現在才有體力上來報告近況。她稱這波病毒真的把自己這些「天選之人」給抓了出來，沒想到辛苦守了三年，還是淪陷了，她從上週六（20日）早上開始發燒，且一直升溫、每1小時都能燒出新高度，「退燒藥對我來說似乎壓不太下來，整個人處在神智恍惚的狀態，非常的痛苦，但頭兩天快篩都沒驗出來。因為家裡有幼兒，所以一發燒的當下，我立即就把自己關起來隔離」。

後來她果然是確診了。李明璇接著提到，確診隔天晚上，房門外就傳來女兒，大哭要找媽媽的聲音，緊接著女兒、老公也紛紛確診，一家三口無一倖免，自己和丈夫失去了嗅覺，且她本人的味覺也產生了變化，「明明是苦的中藥，我嚐起來卻是甜的，還有喉嚨劇痛如刀割，別說吃飯了，我連口水都不願意吞⋯」但相較於自己的症狀，李明璇強調，更擔心的就是小小孩，好在雖然歷經反覆的高燒，還好女兒活動力很正常，是全家最早康復的。

對於政府放寬防疫政策，李明璇稱，自己知道染疫會是遲早必須付出的代價，只是不曉得來得這麼快，她到藥局、急診、中西醫診所，遇到的醫師和藥師，都在罵政府一直都在亂來，從來沒有想認真保護人民，用意識形態凌駕專業，「這些民怨聲音，大概政府假裝聽不見」。李明璇還指出，醫師跟她講說，「光是他的診所一天就看了60多名確診患者，推算台灣一天至少有10萬人確診」，然而蔡政府現在才意識到疫情升溫，甫公告「5/31起，4場所要戴口罩」，且自己更無法理解為什麼還要等一週。

李明璇最後喊話，「拜託大家，麻煩請從現在開始，只要在公共場合就戴口罩！」網友看到她的留言也紛紛表示，「看小孩子發高燒好難過，明璇加油，早日康復」、「保重，疫情開始嚴峻了，大家注意」、「明璇務必好好休息，祝妳早日康復！」、「注意後續長新冠，尤其是幼兒呼吸道」、「這次病毒非常猛，診所真的排好多人，大家都是酷酷嫂居多，防疫大家都鬆懈了」、「戰將不能倒，還有萬能媽媽也是不能倒，加油再加油」。